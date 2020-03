Πέτσας: Fake news τα περί νεκρού πρόσφυγα στον Έβρο

Διαψεύδει τη γνησιότητα βίντεο που κυκλοφορεί σε κοινωνικά δίκτυα και φέρεται να δείχνει τον θάνατο σύρου πρόσφυγα από ελληνικά πυρά στα ελληνοτουρκικά σύνορα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

«Το βίντεο που δείχνει θύμα στα Ελληνο-Τουρκικά σύνορα είναι ψευδής είδηση. Καλούμε τους πάντες να δείξουν προσοχή όταν αναμεταδίδουν νέα που προωθούν την Τουρκική Προπαγάνδα» αναφέρει σε ανάρτησή του.

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda

— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020