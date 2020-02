Προσφυγικό: Απετράπησαν περισσότερες από 4.000 παράνομες είσοδοι

A military patrol walks on a road at the village Marasia, in Evros, close to the Greek-Turkish borders and Evros River, on Feb. 29, 2020. The turkish government decided to give free passage to the refugees and migrants in order to reach Europe through Greece. /Άνδρες του στρατού πραγματοποιούν περίπολολ έξω απο το χωριό Μαράσια Έβρου, κοντά στα Ελληνο-Τουρκικά σύνορα και τον ποταμό Έβρο, μετά την απόφαση της Τουρκικής Κυβέρνησης να μην σταματάει τις προσφυγικές ροές απο το να περάσουν στην Ευρώπη, Ελλάδα, 29 Φεβρουαρίου 2020.

Μήνυμα αποφασιστικότητας προς όλες τις κατευθύνσεις στέλνει η κυβέρνηση μετά το άνοιγμα των τουρκικών συνόρων στους πρόσφυγες. Μετά την κυβερνητική σύσκεψη που συγκάλεσε εκτάκτως στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας δήλωσε ότι «η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να φυλάξουμε τα σύνορά μας». Προσφυγικό: Ωρολογιακή βόμβα για την κυβέρνηση Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ήδη ενισχύονται οι δυνάμεις της αστυνομίας, του στρατού και του λιμενικού στον Έβρο και το Αιγαίο. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξαπέλυσε έμμεσες βολές προς την πλευρά της Αγκυρας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν η τουρκική κυβέρνηση όχι μόνο επέτρεψε, αλλά διευκόλυνε και καθοδήγησε τα καραβάνια των προσφύγων στα σύνορα της Ελλάδας. Ο Στέλιος Πέτσας έκανε λόγο για «οργανωμένη και παράνομη επιχείρηση παραβίασης των συνόρων της Ελλάδας, που αποτελούν και σύνορα της Ευρώπης». Τόνισε ότι περίπου 4.000 άτομα επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα, ωστόσο αυτό δεν επετράπη. Σημείωσε, δε, ότι 66 που πέρασαν σε ελληνικό έδαφος κρατούνται και πως δεν έχουν καμία σχέση με την Ιντλίμπ. Διαβάστε ολόκληρη τη δήλωση: Η Ελλάδα δέχθηκε χθες μία οργανωμένη, μαζική, παράνομη απόπειρα παραβίασης των συνόρων μας και άντεξε προστατεύοντας τα σύνορά μας και της Ευρώπης. Απετράπησαν περισσότερες από 4.000 παράνομες είσοδοι. Οι εξήντα έξι που πέρασαν, κρατούνται. Και δεν έχουν καμία σχέση με το Idlib. Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση ευχαριστούν και συγχαίρουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή δίνοντας πραγματική μάχη. Ενισχύουμε τις δυνάμεις μας στην ξηρά και στη θάλασσα. Στον Έβρο, μεταφέρονται επιπλέον δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού. Στα νησιά, ενισχύονται οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και από σήμερα επιχειρούν συνολικά 52 σκάφη του Λιμενικού και του Πολεμικού Ναυτικού. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να φυλάξει τα σύνορά μας. Ο Κορωνοϊός «μαύρος κύκνος» για τις αγορές – Σε τεντωμένο σχοινί η παγκόσμια οικονομία