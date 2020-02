Τηλεφωνικές συνομιλίες Μητσοτάκη με Μέρκελ, Μισέλ και Μακρόν

Διαδοχικές τηλεφωνικές συνομιλίες με την Άνγκελα Μέρκελ, τον Σαρλ Μισέλ και τον Εμμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Καγκελάριο της Γερμανίας, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Γαλλίας για τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Ελλάδα για τη φύλαξη των συνόρων της μετά τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων ότι δεν θα μπορούν πλέον να αποτρέπουν τους πρόσφυγες από το να έρχονται παρανόμως στη χώρα μας.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε επίσης αναλυτικά τους συνομιλητές του για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Προσφυγικό μετά τις συγκρούσεις στο Ιντλίμπ και αντήλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες αντίδρασης που υπάρχουν.

«Δεν θα ανεχθούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα»

Νωρίτερα σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι «σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Θέλω να είμαι σαφής: δεν θα ανεχθούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα».

Προσθέτει, ότι «η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες των αποφάσεων άλλων». «Έχω ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Greece does not bear any responsibility for the tragic events in Syria and will not suffer the consequences of decisions taken by others. I have informed the European Union of the situation.

