Κορωνοϊός: Aρνητικό το δείγμα του ασθενή στο «Αττικόν»

Presentation of the decompression chamber against the corona virus, at Attikon Hospital, Athens, on Feb. 5, 2020 / Παρουσίαση θαλάμου ετποιμότητας αποσυμπίεσης για τον κορωναϊό, στον Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα, στις 5 Φεβρουαρίου, 2020

Αρνητικό στον κορωνοϊό ήταν το δείγμα του 57χρονου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», σύμφωνα με το Ινστιτούτο Παστέρ. Πρόκειται για Έλληνα επιχειρηματία ο οποίος έχει εμπορικές δραστηριότητες στο Μιλάνο.