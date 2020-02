Δένδιας στη Διάσκεψη του Μονάχου: Εξηγήσαμε τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία

Στις διμερείς επαφές που είχε με πολλούς ομολόγους του στη Διάσκεψη του Μονάχου και στην ευκαιρία να θέσει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η τουρκική στάση στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στη δήλωσή του από τη βαυαρική πρωτεύουσα.

«Υπήρξε μία πολύ μεγάλη σειρά διμερών επαφών, κατ’ αρχάς με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον κ. Λαβρόφ, με τον κ. Ντιμιτρόφ, με τον υπουργό Εξωτερικών της Μογγολίας, με τον οποίο υπεγράφησαν και δύο συμφωνίες, με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας, με τον Αντιπρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU/CSU στη γερμανική Βουλή, καθώς επίσης και με τον υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και με την συν-αρχηγό του κόμματος των Πρασίνων στην Γερμανία, όπως επίσης και με τον υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ» δήλωσε ο κ. Δένδιας μετά το πέρας των συναντήσεων.

Ήταν «νομίζω μία ημέρα που μας έδωσε την ευκαιρία να εξηγήσουμε σε μία πολύ μεγάλη σειρά συνομιλητών μας την ιδιαίτερη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στη Μεσόγειο και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η τουρκική στάση τόσο στη Λιβύη, όσο και γενικά στο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου» συνέχισε ο ίδιος λέγοντας.

FM @NikosDendias meets w/ #NorthMacedonia FM @Dimitrov_Nikola on #MSC2020 sidelines / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με ΥΠΕΞ Βόρειας Μακεδονίας N. Dimitrov σε περιθώριο Διάσκεψης Μονάχου pic.twitter.com/AX0y4iVdf6

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας συμμετείχε στη Στρογγυλή Τράπεζα για την Ασφάλεια στα Βαλκάνια, ενώ είχε συνάντηση και με τον ομόλογό του από τη Μογγολία, με τον οποίο ήταν προγραμματισμένο να υπογράψουν Μνημόνια Συνεργασίας για τον τουρισμό και την άρση των θεωρήσεων εισόδου.

FM @NikosDendias w/ @SenatorMenendez on the sidelines of #MSC2020 / Ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας με τον Γερουσιαστή Β.Menendez σε περιθώριο Διάσκεψης Μονάχου pic.twitter.com/VQPstlu1P1

