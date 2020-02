Κορωνοϊός: Πέθανε 28χρονος γιατρός μετά από 10 ημέρες συνεχούς υπηρεσίας

Μεγαλώνει δραματικά η λίστα των θυμάτων από την επιδημία ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός. Άλλοι 73 άνθρωποι στην ηπειρωτική Κίνα πέθαναν γεγονός που αυξάνει τον συνολικό απολογισμό σε 563 θανάτους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας, καταγράφηκαν ακόμη 3.694 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα χθες, γεγονός που αυξάνει το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί σε 28.018.

Ένας κινέζος γιατρός μόλις 28 ετών που εργαζόταν σε κλινική στην Χουμπέϊ, κατέρρευσε μετά από 10 συνεχόμενες ημέρες δουλειάς. Ο Song Yingjie, έπαθε ανακοπή από την εξάντληση καθώς δούλευε αδιάκοπα από τις 25 Ιανουαρίου.

Ο νεαρός γιατρός έλεγχε οδηγούς και επιβάτες αυτοκινήτων για να διαπιστωθεί αν ήταν φορείς του κορωνοϊού.

Latest: Song Yingjie, a doctor at a local county hospital in Hunan Province, died suddenly on February 3. Born in 1992, Song had a whole life ahead of him. After spending 10 days and 9 nights fighting on the frontline against the #nCoV, he died while on duty. pic.twitter.com/dpQaIkiVGC

