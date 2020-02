Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί και 179 τραυματίες από τo αεροπορικό δυστύχημα

Τουρκικό αεροσκάφος της γραμμής στο οποίο επέβαιναν πάνω από 180 άνθρωποι έγινε τρία κομμάτια όταν, ενώ είχε πίσω του ισχυρούς ανέμους, βγήκε από τον βρεγμένο και ολισθηρό διάδρομο προσγείωσης του διεθνούς αεροδρομίου Sabiha Gökçen, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις Τούρκοι και δεκάδες άλλοι άνθρωποι να τραυματιστούν.

Η άτρακτος του αεροσκάφους Boeing 737 της ιδιωτικής τουρκικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Pegasus κόπηκε στα τρία και πήρε φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN-Türk.

Το αεροσκάφος, που ολοκλήρωνε πτήση από τη Σμύρνη (Ιζμίρ, δυτικά), υπέστη το δυστύχημα εξαιτίας των κακών μετεωρολογικών συνθηκών, δήλωσε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλίκαγια.

Τρεις τούρκοι υπήκοοι σκοτώθηκαν και άλλοι 179 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Στο αεροπλάνο βρίσκονταν 177 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή· όχι 177 άνθρωποι συνολικά, όπως είχαν διαβεβαιώσει χθες οι τουρκικές αρχές.

Σύμφωνα με μια ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου, η άτρακτος κόπηκε σε δύο σημεία μετά την έξοδο του επιβατικού αεροσκάφους από τον διάδρομο.

Το μπροστινό μέρος της ατράκτου — ο θάλαμος διακυβέρνησης και πολλές από τις πρώτες σειρές καθισμάτων — αποκόπηκε και αναποδογύρισε. Ένα δεύτερο ρήγμα ήταν ορατό στο ύψος του τελευταίου τρίτου του Μπόινγκ, που αποτελείται από τις δέκα τελευταίες σειρές θέσεων και την ουρά του αεροπλάνου.

Πτώση σαράντα μέτρων

Ο Γερλίκαγια, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, ανέφερε πως το επιβατικό αεροπλάνο «ολίσθησε για περίπου εξήντα μέτρα» αφού βγήκε από την πίστα πριν «πέσει από ύψος 30 ως 40 μέτρων» σε πρανές.

«Το δυστύχημα μπορούσε να έχει ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες», τόνισε, υπονοώντας πως το αεροπλάνο θα μπορούσε να είχε εκραγεί.

