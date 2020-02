Τέξας: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές του Τέξας έπειτα από πληροφορίες για πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη του Texas A&M University.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν δύο νεκροί και ένας τραυματίας.

DEVELOPING: Two people were killed and a third person was injured in a shooting at a residence hall at Texas A&M University-Commerce, authorities say. https://t.co/PHYWMYRWpI

— ABC News (@ABC) February 3, 2020