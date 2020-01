Λιβύη: Τουρκική φρεγάτα συνόδευσε φορτηγό πλοίο με στρατιωτικά οχήματα

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ» εντόπισε την Τετάρτη, στα ανοιχτά των λιβυκών ακτών, μια τουρκική φρεγάτα η οποία συνόδευε ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης, όπως ανέφερε σήμερα μια γαλλική στρατιωτική πηγή.

Το φορτηγό πλοίο Bana, με σημαία Λιβάνου, έπιασε την Τετάρτη στο λιμάνι της Τρίπολης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Marine Traffic, που παρακολουθεί όλα τα πλοία σε πραγματικό χρόνο, ανέφερε ότι το Bana έπλεε σήμερα το απόγευμα στα ανοιχτά της Σικελίας.

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες υπάρχουν καταγγελίες για παρουσία τουρκικών φρεγατών στη βορειοαφρικανική χώρα και αποστολή χημικών όπλων, με τον Ερντογάν να κάνει πράξη τα λεγόμενά του πως «θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σταματήσουμε τον Χαφτάρ».

Οι φρεγάτες ήταν ορατές από την ακτή και η ιστοσελίδα Libya Review έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες.

Two Turkish Navy Gabya class frigates have appeared off the coast Libyan capital Tripoli. #Libya pic.twitter.com/guF1PtfASL — Libya Review (@LibyaReview) January 29, 2020

Παράλληλα, στον ανεπίσημο λογαριασμό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού LNA στο Twitter έγινε αναφορά για «τουρκικές μονάδες και άρματα μάχης που αποβιβάστηκαν στην Τρίπολη και με προστασία από τις ταξιαρχίες Αλναβάσι και Αλράντα κινούνται προς την αεροπορική βάση της Μιτίγκα».

Μετά τις εξελίξεις αυτές οι αρχηγοί των φυλών πραγματοποίησαν έκτακτη συνεδρίαση, τα αποτελέσματα της οποία δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ανεπίσημου λογαριασμού στο Twitter του Εθνικού Λιβυκού Στρατού, η συνεδρίαση έγινε προκειμένου να συνεκτιμηθεί η κατάσταση έπειτα την εμφάνιση δύο τουρκικών φρεγατών ανοιχτά της πρωτεύουσας Τρίπολης και ειδικότερα των πληροφοριών για απόβαση τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή.

Καταγγελίες για χημικά όπλα

Παράλληλα, καταγγέλθηκε -σημαίνοντας συναγερμό στο στρατόπεδο του Χαφτάρ- πως η Τουρκία έχει προμηθεύσει τις δυνάμεις του Σαράτζ με χημικά όπλα παρόμοια με αυτά που καταγγέλθηκε πως χρησιμοποίησε και στον πόλεμο στη Συρία.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Εθνικό Λιβυκό Στρατό, μοιράστηκαν 60.000 αντιασφυξιογόνες μάσκες στους στρατιώτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μαχών, αλλά και στα επιτελεία των μεγάλων πόλεων, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο ενδεχόμενο που δεχτούν επίθεση με χημικά.

After numerous reports of #Misrata militias transporting chemical weapons (mustered gas) from deposits within the city to #Tripoli

Under the supervision of Turkish forces the #LNA has commissioned sending The chemical weapon detergent company with 60,000 gas masks to Tripoli pic.twitter.com/qKip7K08HK — M.LNA (@LNA2019M) January 29, 2020

Καταγγελίες για έξοδα και κακομεταχείριση γυναικών

Αυτές δεν είναι οι πρώτες καταγγελίες του Εθνικού Λιβυκού Στρατού, κατά της κυβέρνησης της Τρίπολης αφού σε παλαιότερες αναρτήσεις το LNA, με έγγραφα που παρουσίαζε κατήγγειλαν τον Σάρατζ ότι εξέδωσε για διάταγμα με σκοπό την παροχή παροχή 1 δισεκατομμυρίου δηναρίων Λιβύης (725 εκατομμύρια δολάρια, 680 εκατομμύρια ευρώ) σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις για το 2020.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο στρατός του Χαφτάρ η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει ξοδέψει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δηνάρια Λιβύης (περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια και περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ) σε όπλα, μισθοφόρους και πολιτικές δωροδοκίες.

«Όλα αυτά, ενώ οι άνθρωποι πεινάνε» καταλήγει η ανάρτηση.

#GNA Al-Sarraj issues a decree to allocate and spend 1 billion libyan dinars(725 million US dollars) on the military operations in #Tripoli for the year 2020

They have spent more than 10 billion LYD in arms ,mercenaries and political bribes.

While the people are starving #Libya pic.twitter.com/v2ou02mVTB — M.LNA (@LNA2019M) January 28, 2020

Με νέα ανάρτησή τους, οι άντρες του Χαφτάρ δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν βίαιες συμπεριφορές ανδρών κατά γυναικών. Σύμφωνα με τον Εθνικό Λιβυκό Στρατό, πρόκειται για άντρες που πρόσκεινται στον επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης, Φαγέζ αλ Σάρατζ.

«Αυτά κάνει η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Τρίπολης σε αξιότιμες γυναίκες από τη Λιβύη» αναφέρει η ανάρτηση.

Graphic video warning:

GNA #terrorist militia members kidnap a woman in #Tripoli and violated her . The victim asks, “don’t you have a mother and sisters?!” This is what the “#UN-backed” #GNA does to honorable Libyan women.#Libya.

The #LNA will bring a end to this injustice. pic.twitter.com/JlF6gG5I9A — M.LNA (@LNA2019M) January 27, 2020

Μάλιστα, στη δεύτερη ανάρτηση καταγγέλλουν βιασμούς και απαγωγές.