Τουρκία: Στους 39 οι νεκροί – Αναζητούν στα χαλάσματα 2 αγνοούμενους

Rescue workers carry the body of an earthquake victim in Elazig, Turkey, January 26, 2020. REUTERS/Umit Bektas

Τους 39 έφτασαν οι νεκροί από τον σεισμό των 6,8 βαθμών που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ της ανατολικής Τουρκίας την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, καθώς τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν δύο ανθρώπους που αγνοούνται σε κτίριο που κατέρρευσε. Από τον ισχυρό σεισμό 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Ελαζίγ και τέσσερις στη γειτονική Μαλάτεια. Περισσότεροι από 1.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους 86 που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, αν και κανένας τους δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση. Εντείνεται η ανησυχία για τον κοροναϊό : Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί στην Κίνα – Νέο κρούσμα στην Αυστραλία Μάχη με το χρόνο για τους εγκλωβισμένους Δύο άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτιρίου στην Ελαζίγ, περίπου 550 χιλιόμετρα ανατολικά της Άγκυρας. Σαράντα πέντε άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί μέχρι στιγμής, αν και πλέον οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν αρχίσει να περιορίζονται από χθες Κυριακή το βράδυ. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να μην εισέρχονται στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσουν εξαιτίας των μετασεισμών που συνεχίζονται. Ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι σε μια περιοχή όπου η θερμοκρασία σήμερα το πρωί έπεσε στους -6 βαθμούς Κελσίου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους από την Ελαζίγ ο Σοϊλού αναθεώρησε προς τα πάνω τον αριθμό των νεκρών και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα προσφέρει οικονομική στήριξη στους ιδιοκτήτες των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές. Περίπου 1.000 προσωρινά σπίτια θα ανεγερθούν, ενώ αυτή τη στιγμή σχολεία και τεμένη χρησιμοποιούνται ως καταφύγια, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό. Από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Αστικών Έργων Μουράτ Κουρούμ δήλωσε ότι οι αρχές έχουν αρχίσει την κατεδάφιση 22 κτιρίων στην Ελαζίγ. Η ανέγερση περίπου 2.000 νέων σπιτιών στην ίδια επαρχία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, πρόσθεσε ο ίδιος. Metron Analysis: Κυριαρχία Μητσοτάκη, αλλά με… αστερίσκους