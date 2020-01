ΠΟΥ για Κοροναϊό: Κάναμε λάθος – Υψηλός ο κίνδυνος σε διεθνές επίπεδο

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διόρθωσε σήμερα την εκτίμησή του για το μέγεθος της απειλής που συνδέεται με τον νέο κοροναϊό, χαρακτηρίζοντάς το «υψηλό» σε διεθνές επίπεδο και όχι «μέτριο», όπως έγραφε έως σήμερα στις αναφορές του εξαιτίας ενός «λάθους στη διατύπωση», όπως παραδέχθηκε.

Έως σήμερα, ο ΠΟΥ έγραφε ότι ο κίνδυνος είναι «πολύ υψηλός στην Κίνα, υψηλός σε περιφερειακό επίπεδο και μέτριος σε διεθνές επίπεδο».

«Πρόκειται για ένα σφάλμα διατύπωσης και το διορθώσαμε» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού που εδρεύει στη Γενεύη.

«Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αλλάξαμε την εκτίμηση σχετικά με τον κίνδυνο που υπάρχει, όμως αυτό το λάθος ξέφυγε» στις εκθέσεις σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, συμπλήρωσε η αξιωματούχος.

Ο ΠΟΥ δημοσίευσε έξι εκθέσεις από την έναρξη της κρίσης.

Στην έκτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, που δημοσίευσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ο ΠΟΥ διόρθωσε την ανάλυσή του, επιβεβαιώνοντας ότι «η εκτίμησή του σχετικά με τον κίνδυνο (…) δεν έχει αλλάξει (…): πολύ υψηλός στην Κίνα, υψηλός σε περιφερειακό επίπεδο και υψηλός σε διεθνές επίπεδο».

Detailed epidemiological information from more people infected is needed to determine the infectious period of the new #coronavirus (2019-nCoV).

«Επρόκειτο για ένα λάθος στη διατύπωση στις εκθέσεις της 23ης, 24ης και 25ης Ιανουαρίου, το οποίο διορθώσαμε» εξήγησε στο AFP η εκπρόσωπος τύπου του ΠΟΥ.

Η διόρθωση αυτή δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο ΠΟΥ δεν θεωρεί πως η επιδημία συνιστά μια «επείγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς εύρους».

Επιστήμονες εκτιμούν πως πληρούνται τα κριτήρια ώστε ο ΠΟΥ να κηρύξει έκτακτη ανάγκη για την δημόσια υγεία παγκοσμίως, αναφορικά με την αντιμετώπιση του κοροναϊού.

Μέχρι σήμερα, πλην του κοροναϊού, ο ΠΟΥ έχει μεταχειριστεί τον όρο αυτό του κατεπείγοντος για περιπτώσεις επιδημιών όπως η γρίπη των χοίρων Η1Ν1 το 2009, ο ιός Ζίκα το 2016 και ο πυρετός Έμπολα που προκάλεσε πολλά κρούσματα στην ανατολική Αφρική μεταξύ 2014 και 2016.

Την Κυριακή ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τεντρος Ανχάνομ Γκεμπρεγιέσους ανακοίνωσε πως θα ταξιδέψει προσωπικά στο Πεκίνο «προκειμένου να συναντήσει τους ειδικούς υγείας στην Κίνα και να πάρει απαντήσεις αναφορικά με τον κοροναϊό».

I am on my way to Beijing, 🇨🇳 to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with 🇨🇳 in providing further protection against the outbreak.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 26, 2020