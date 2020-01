Ξεσπάθωσε ο Ερντογάν κατά Χαφτάρ: Παίρνει άσχημες πρωτοβουλίες, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί

Στις εμπρηστικές τοποθετήσεις του για τη Λιβύη και κατά του στρατάρχη Χαφτάρ επιμένει ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βλέπει τον ισχυρό άνδρα του Εθνικού Λιβυκού Στρατού να προελαύνει προς την Τρίπολη.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν ξεσπάθωσε για ακόμη μια φορά κατά του Χαφτάρ. «Έχει προχωρήσει σε πολύ άσχημες πρωτοβουλίες και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε τις δυνάμεις του Χαφτάρ για τις προθέσεις του, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εμπλέκεται στη Λιβύη. «Για να υπάρξει ειρήνη, τότε θα πρέπει να σταματήσουμε τον Χαφτάρ».

Όπως επεσήμανε «η λύση για τη Λιβύη είναι ξεκάθαρη: Η εφαρμογή της εκεχειρίας και η λειτουργία της πολιτικής διαδικασίας» είπε και άφησε αιχμές χωρίς πάντως να κατονομάζει για κράτη τα οποία παρευρέθηκαν στη Διάσκεψη του Βερολίνου».

«Ελπίζουμε ότι αυτοί που ήρθαν στη Σύνοδο Κορυφής του Βερολίνου στις 19 Ιανουαρίου, να ακούσουν αυτά τα σχόλια και θα καθορίσουν τη στάση τους αναλόγως» τόνισε χαρακτηριστικά.

Να επιβληθούν κυρώσεις στις χώρες που παραδίδουν όπλα στην εμπόλεμη Λιβύη ζήτησε από την πλευρά του ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Βερολίνο με τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, οι Μάας και Μπορέλ επανέλαβαν πως η διεθνής ειρηνευτική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Βερολίνο ήταν μόνο ένα βήμα στον μακρύ δρόμο για την επίλυση της σύγκρουσης στη Λιβύη.

Επιθυμία του Μάας είναι το ειρηνευτικό σχέδιο να περιληφθεί σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο θα επιτρέψει την εφαρμογή κυρώσεων σε βάρος των χωρών που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων.

«Κανείς δεν πίστευε ότι θα υπήρχε μια γρήγορη επίλυση» δήλωσε ο Μάας, σχολιάζοντας έκθεση του ΟΗΕ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που αναφέρει ότι το εμπάργκο εξακολουθεί να παραβιάζεται.

«Τέτοια προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν μέσα σε μία νύκτα αλλά χρειαζόμαστε ένα σημείο για να ξεκινήσουμε» πρόσθεσε ο Μπορέλ, πλέκοντας το εγκώμιο της Γερμανίας για την έναρξη της διαδικασίας.

Στο μεταξύ, ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός καταγγέλλει την Τουρκία ότι είναι έτοιμη να αποστείλει 200 ακόμη τζιχαντιστές εντός των επόμενων 24 ωρών.

«Η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που διεκδικούσε η διεθνής κοινότητα έφτασε στο τελικό σημείο. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά.

#Turkey is ready to send 200 new #terrorists jihadist to libya within the next 24 hours.

The violation of this ceasefire they begged the international community for , have reached the yield point were our patience has run out.

Viva #LNA #Libya #HoR@UNSMILibya @USAEmbassyLibya pic.twitter.com/JDL5JMSc5z

— M.LNA (@LNA2019M) January 27, 2020