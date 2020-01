Γερμανία: Εξι νεκροί από πυροβολισμούς

Εξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς μέσα σε κτίριο στη γερμανική πόλη Ροτ αμ Ζέε, στη Βάδη Βυρτεμβέργη, αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του γερμανικού περιοδικού Focus το οποίο επικαλείται πληροφορίες από την αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε στο Twitter πως έχει συλληφθεί ένας ύποπτος.

