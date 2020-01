Σεισμός στη δυτική Τουρκία – Αισθητός σε Χίο και Λέσβο

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Τουρκία.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Λέσβο, τη Χίο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 112 χιλιόμετρα ανατολικά της Μυτιλήνης.

Πρόκειται για επιφανειακό σεισμό, καθώς είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, o σεισμός είχε μέγεθος 5,6 Ρίχτερ και σημειώθηκε 95 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης.

Μέχρι στιγμής, πέντε σεισμοί έχουν καταγραφεί στη δυτική Τουρκία τις τελευταίες έξι ώρες.

M5.6 #earthquake (#deprem) strikes 95 km NE of #İzmir (#Turkey) 36 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/cTgTyaqiE1

— EMSC (@LastQuake) January 22, 2020