Διάσκεψη του Βερολίνου: Αποχώρησε εκνευρισμένος ο Ερντογάν από τη Γερμανία

Άρον – άρον εγκατέλειψε το Βερολίνο αμέσως μετά τη Διάσκεψη για τη Λιβύη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα, ο τούρκος πρόεδρος έφυγε από το Βερολίνο λίγα μόλις λεπτά αφότου ολοκληρώθηκε η κοινή συνέντευξη Τύπου της γερμανίδας καγκελαρίου, Ανγκελα Μέρκελ, και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενδεικτικό ίσως του εκνευρισμού του.

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης μάλιστα, ο Ερντογάν φέρεται να αποχώρησε από τη αίθουσα που συνεδρίαζαν οι ηγέτες, παραχωρώντας τη θέση του στον υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

#Erdogan left the #LibyaConference just now

