Γαλλία: Η μεταρρύθμιση των συντάξεων… έκλεισε το Λούβρο

Striking workers block the entry at the glass Pyramid of the Louvre museum in Paris as France faces its 44th consecutive day of strikes January 17, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Το Λούβρο, το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, είναι σήμερα κλειστό, αποκλεισμένο από μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων που διαμαρτύρονται για την μεταρρύθμιση των συντάξεων. Περί τους εκατό διαδηλωτές μπλόκαραν την είσοδο της Πυραμίδας κουνώντας σημαίες και φωνάζοντας «θα φτάσουμε μέχρι τη σύνταξη» και «οι τουρίστες μαζί μας», ζητώντας από τους επισκέπτες που σήμερα έμειναν εκτός του μουσείου να δείξουν αλληλεγγύη. Χαλίφα Χαφτάρ: Ποιος είναι ο στρατάρχης της Λιβύης Οι επισκέπτες όμως, πολλοί από τους οποίους έχουν έλθει από το εξωτερικό, δεν έδειξαν την απαιτούμενη κατανόηση και εκδήλωσαν την οργή τους και με βρισιές κατά των απεργών. Οι αρχές του μουσείου ανακοίνωσαν ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα αποζημιωθούν, ενώ δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο οι πόρτες να ανοίξουν το απόγευμα, υπό τον όρο ότι οι συνδικαλιστές θα σταματήσουν τον αποκλεισμό. Το Λούβρο δέχθηκε τον περασμένο χρόνο 9,6 εκατομμύρια επισκέπτες, κατά τι λιγότερους από τα 10,2 εκατομμύρια του 2018, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. https://www.tovima.gr/2020/01/17/opinions/vima-proodou/