Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στην Ισπανία

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο χημικών στην πόλη Ταραγόνα, στην Ισπανία.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Καταλονίας έχει ειδοποιήσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οχτώ ομάδες Πυροσβεστών βρίσκονται καθ’ οδόν στο σημείο της έκρηξης.

#Update: Just in – Reports says that people in the area of around 5KM felt the shockwave of the explosion at a industrial site in #Tarragona in #Catalonia in #Spain. pic.twitter.com/ZWkUf99VIm

