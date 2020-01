Συναγερμός στη Βιρτζίνια – Ενοπλος κοντά σε σχολείο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές στην Κομητεία Χένρικο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, καθώς υπάρχει ένοπλος κοντά σε σχολείο της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, ενώ η αστυνομία συστήνει στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για το περιστατικό κλήθηκαν μέσω μηνύματος.

Henrico police received a call via text to 9-1-1 of an active shooter along the 7800 block Woodman Road. Henrico police are on scene and there are NO reported injuries. Henrico police continued to clear the school to ensure everyone’s safety. Media staging Our Lady of Lourdes

— Henrico Police (@HenricoPolice) January 13, 2020