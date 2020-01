Εκεχειρία στη Λιβύη: «Σκληρή απάντηση στις παραβιάσεις», προειδοποιεί ο Χαφτάρ

Οι δυνάμεις του ισχυρού άνδρα στην ανατολική Λιβύη, στρατάρχη Χαφτάρ, ανακοίνωσαν το Σάββατο κατάπαυση του πυρός η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τα ξημερώματα της Κυριακής, όπως είχαν ζητήσει την Τετάρτη η Μόσχα και η Άγκυρα.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο σήμερα τα ξημερώματα η κυβέρνηση του Σάρατζ, που έχει την έδρα της στην Τρίπολη, ανέφερε: «Σε απάντηση στην έκκληση του Τούρκου και του Ρώσου προέδρου για κατάπαυση του πυρός ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ανακοίνωσε εκεχειρία ξεκινώντας από τις 00:00 της 12ης Ιανουαρίου».

After many calls form the Russian , UAE ,Egypt , France , German , UK ,Italy presidential offices #LNA has accepted a cease-fire.

