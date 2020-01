Εκεχειρία σε τεντωμένο σχοινί στη Λιβύη – Και οι δύο πλευρές καταγγέλουν παραβίασή της

Μόλις λίγες ώρες διήρκησε, όπως όλα δείχνουν, η εκεχειρία στη Λιβύη ανάμεσα στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNA) και τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης (LNA).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, λίγες ώρες αργότερα αμφότερες οι δύο δυνάμεις κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση των όρων της κατάπαυσης πυρός, την οποία είχαν προτείνει Τουρκία και Ρωσία, τη στιγμή που οι εχθροπραξίες συνεχίζονται στην πρωτεύουσα Τρίπολη.

Οι πρόεδροι της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν καλέσει τα αντιμαχόμενα μέρη σε εκεχειρία, έπειτα από εννέα μήνες σκληρού εμφυλίου πολέμου.

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNA) και ο Εθνικός Στρατός Λιβύης (LNA) συμφώνησαν, ωστόσο από νωρίς σήμερα Κυριακή καταγράφηκαν πυροβολισμοί.

«Οι δυνάμεις της GNA (Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας) παραβίασαν τους όρους της εκεχειρίας» υποστηρίζει εις εκ των διοικητών του LNA, Αλ Γκαζάουι, προσθέτοντας πως περιμένει διαταγές από το επιτελείο.

#GNA forces fired a series of mortar shells on AinZara , a second violation of the ceasefire.

— M.LNA (@LNA2019M) January 12, 2020