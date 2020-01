ΜΜΕ προσκείμενα στον Χαφτάρ: 3 τούρκοι νεκροί στη Λιβύη

Για τρεις Τούρκους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στη Λιβύη κατά τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ κάνουν λόγο λιβυκά ΜΜΕ προσκείμενα στον Χαφτάρ.

Σύμφωνα με τις ίδιες –ανεπιβεβαίωτες- πληροφορίες, έξι ακόμα Τούρκοι στρατιώτες έχουν τραυματιστεί.

Οι σοροί των Τούρκων μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Μισράτα, 187 χιλιόμετρα ανατολικά της Τρίπολης, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο στο Ναλούτ.

