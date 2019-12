Ο Τραμπ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως οι μαζικές δολοφονίες των Αρμενίων το 1915 είναι γενοκτονία, επιδιώκοντας να «γοητεύσει» την Τουρκία και τον Ταγίπ Ερντογάν, μετά και την απόφαση του Κογκρέσου που αναγνώρισε τις σφαγές ως γενοκτονία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων και θα συνεχίσει να τηρεί την πάγια στάση επί του ακανθώδους αυτού ζητήματος, όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μόργκαν Ορτέιγκους, σε ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στο «Ψήφισμα της Γερουσίας 150», με το οποίο επικυρώθηκε η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η εκπρόσωπος σημειώνει:

«Η θέση της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει. Οι θέσεις μας εκφράζονται από την ανακοίνωση που είχε κάνει ο πρόεδρος τον περασμένο Απρίλιο».

Στη δήλωση για την επέτειο των μαζικών δολοφονιών ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν τα θύματα «μιας από τις χειρότερες μαζικές θηριωδίες του 20ού αιώνα» αλλά δεν χρησιμοποίησε τη λέξη γενοκτονία.

Υπενθυμίζεται πως η Γερουσία επικύρωσε την απόφαση στις 12 Δεκεμβρίου, ξεπερνώντας τα εμπόδια που έθεσαν αρκετές φορές ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές.

Είχε προηγηθεί, στις 30 Οκτωβρίου 2019, η έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων με συντριπτική πλειοψηφία του σχετικού ψηφίσματος, μια συμβολική αλλά ιστορική ενέργεια που πυροδότησε νέες εντάσεις με την Τουρκία.

Ο Τεντ Κρουζ, από τους γερουσιαστές που κατέθεσαν το ψήφισμα, χαιρέτισε την έγκριση του ψηφίσματος.

«Είναι η τρίτη συνεχή εβδομάδα, που ερχόμαστε στην αίθουσα της Γερουσίας για να επικυρώσουμε αυτό το ψήφισμα. Και είμαι ευγνώμων που σήμερα το πετύχαμε. Το ψήφισμα Μενέντεζ-Κρουζ επιβεβαιώνει την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της γενοκτονίας των Αρμενίων» τόνισε ο Κρουζ, αναφερόμενος στον Δημοκρατικό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ.

«Περνώντας το ψήφισμα για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, η Γερουσία τελικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων να επιβεβαιώσει την ιστορία: Αυτό που συνέβη στην Αρμενία ήταν γενοκτονία. Δεν υπάρχει άλλη λέξη γι ‘αυτό» ήταν το σχόλιο του Ρόμπερτ Μενέντεζ.

