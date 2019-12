ΗΠΑ: Προς έγκριση το έργο «EastMed Act» – Επικυρώνει τη συνεργασία με Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα

Μέρος του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης των ΗΠΑ αποτελεί πλέον το ελληνικού ενδιαφέροντος έργο «EastMed Act» καθώς έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο κατανομής κονδυλίων (appropriations bill), η επικύρωση του οποίου αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής και της Γερουσίας εντός της εβδομάδας.

Πρόκειται για τη νομοθετική πρωτοβουλία δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων Γερουσιαστών, με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας των ΗΠΑ με το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί αλλαγή πλεύσης στην πορεία του «EastMed Act», καθώς αν ο προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης υπερψηφιστεί από το Κογκρέσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα τον υπογράψει ως νόμο του κράτους. Το γεγονός αυτό θα αποτελεί ουσιαστικά επικύρωση του «EastMed Act» και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστεί να διεξαχθούν ξεχωριστές ψηφοφορίες στο Κογκρέσο για την έγκρισή του.

Στο επίμαχο νομοθέτημα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

