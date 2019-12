Τουρκικές διευκολύνσεις σε Λίβυους για ταξίδια χωρίς βίζα

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επαφές του Φαγιέζ Αλ Σαράτζ με ανώτατους αξιωματούχους της Τουρκίας. Μετά τα τετ α του που είχε με τους Μεβλούτ Τσαβούσογλου και Χουλουσί Ακάρ το Σάββατο, ο λίβυος πρωθυπουργός πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο τούρκος πρόεδρος υποδέχτηκε τον Φαγιέζ Αλ Σαράτζ στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς πάντως να δίνονται περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν.

Ωστόσο, η συγκυρία που πραγματοποιείται το τετ α τετ ενισχύει τις υποψίες ότι η Αγκυρα είναι έτοιμη να στείλει στρατιωτική βοήθεια στην «κυβέρνηση εθνικής ενότητας» της Τρίπολης, τη στιγμή που ο στρατάρχης Χαφτάρ φέρεται να βρίσκεται κοντά στην κατάληψη της πρωτεύουσας.

Ενδεικτικές είναι μάλιστα οι χθεσινές δηλώσεις δηλώσεις Τσαβούσογλου ότι «αν η λιβυκή κυβέρνηση υποβάλει αίτημα για στρατιωτική βοήθεια, η Τουρκία θα το εξετάσει και θα βοηθήσει όπου μπορεί».

Στο μεταξύ, ο Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε νέα απόφαση σχετικά με τη Λιβύη που ανακοίνωσε μάλιστα στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης, και με την οποία επιχειρεί να διευκολύνει τα ταξίδια για τους πολίτες της Λιβύης προς την Τουρκία, ως μέρος ευρύτερων βημάτων που φέρνουν τις δύο χώρες πιο κοντά.

Σύμφωνα με αυτή -όπως μεταδίδει η DailySabah– οι κάτοχοι διαβατηρίου της Λιβύης ηλικίας κάτω των 18 ετών και άνω των 55 ετών θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν στην Τουρκία χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν βίζα. Προηγουμένως, η είσοδος χωρίς βίζα ήταν διαθέσιμη μόνο για τους Λίβυους ηλικίας άνω των 68 ετών.

Η Τουρκία επανέφερε την υποχρέωση απόκτησης βίζα για πολίτες της Λιβύης το 2015 λόγω της αυξανόμενης πολιτικής αναταραχής και αστάθειας στη χώρα της Βόρειας Αφρικής.

Σημειώνεται πως χθες, Σάββατο, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε συνάντηση με τον Φαγιέζ Αλ Σαράτζ, στο πλαίσιο της οποία διεμήνυσε πως «η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Μάλιστα, έκανε γνωστό πως αντικείμενο της συζήτησης ήταν η συμφωνία για τον καθορισμό των θαλασσίων συνόρων των δύο χωρών, η οποία προκάλεσε την εντονότατη αντίδραση όχι μόνο της Ελλάδας αλλά μίας σειράς κρατών, όπως και την καταδίκη της Αγκυρας από την πρόσφατη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

At our meeting in #Doha w/ Fayez al-Sarraj, President of the Presidency Council of #Libya, discussed MoU on Delimitation of Maritime Jurisdiction Areas. Will resolutely continue to defend our legitimate rights and interests in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/wneHVpgH3g

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 14, 2019