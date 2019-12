Ελληνικές διπλωματικές πηγές: Αποτέλεσμα τουρκικού εκβιασμού το μνημόνιο με τη Λιβύη

Η Τουρκία εκβίασε την Λιβύη για να συναινέσει στην υπογραφή της παράνομης συμφωνίας με την αποστολή όπλων, εκτιμούν ελληνικές διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ελληνική πλευρά έχει στη διάθεσή της στοιχεία για την αποστολή των όπλων στο λιμάνι της Λιβύης και γνωρίζει τόσο τον χρόνο της παράδοσης όσο και το πλοίο με το οποίο έγιναν.

Για την αίτηση της Τουρκίας στον ΟΗΕ να καταχωρήσει το μνημόνιο, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι, επειδή η συμφωνία είναι άκυρη και παρότι είναι τελείως τυπικό, δεν θα έπρεπε να αναρτηθεί στον ΟΗΕ.

Η εκτίμηση των διπλωματικών πηγών είναι ότι η Τουρκία δεν κατάφερε πολλά πράγματα, αλλά απέδειξε ότι είναι επαγγελματίας παραβάτης. «Αυτά που κάνουν οι Τούρκοι στερούνται σοβαρότητας. Νομίζω ότι η συνολική τους ανάλυση είναι λανθασμένη ανάλυση. Ποιο το κεκτημένο της Τουρκίας πέρα του ότι επιβεβαιώνει πως είναι ταραξίας;» τόνιζαν οι διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα, δε, με τις ίδιες πηγές, η Ελλάδα θεωρεί πως το ενδεχόμενο κυρώσεων από την ΕΕ σε βάρος της Λιβύης είναι κάτι που εξετάζεται αλλά προς το παρόν η ελληνική πλευρά δεν επιθυμεί να το προχωρήσει.

Σχετικά με τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής πλευράς οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν οτι αυτές ορίζονται από τις συνταγματικές υποχρεώσεις της χώρας, εννοώντας ότι καμία τουρκική πρόκληση δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών η Αγκυρα τράβηξε ακόμα περισσότερο το σκοινί καταθέτοντας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τις συντεταγμένες των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας.

Πρόκειται για επίσημο έγγραφο της γειτονικής χώρας, στο οποίο περιγράφονται τα θαλάσσια σημεία, εντός των οποίων καθορίζονται οι θαλάσσιες ζώνες Τουρκίας και Λιβύης.

«Οι συντεταγμένες της συμφωνίας Τουρκίας – Λιβύης βρίσκονται στην κατοχή των Ηνωμένων Εθνών» αναφέρει στο Twitter το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Επιβεβαιώνω ότι λάβαμε την επιστολή στις 9 Δεκεμβρίου και τη μελετούμε. Η Γραμματεία δεν λαμβάνει θέση ούτε σχολιάζει ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα ή την δικαιοδοσία των κρατών μελών για τους θαλάσσιους χώρους τους» δήλωσε χαρακτηριστικά, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Φερχάν Χακ.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Μάιο, το φως της δημοσιότητας είχαν δει φωτογραφίες από τουρκικό στρατιωτικό εξοπλισμό και οχήματα προς την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ενώ ύστερα οι στρατιωτικές δυνάμεις της οποίας είχαν «καυχηθεί» για την παραλαβή του εξοπλισμού που παραβιάζει το εμπάργκο όπλων που υπάρχει στην Λιβύη.

Χαρακτηριστικά, οι δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας είχαν ενισχυθεί με τεθωρακισμένα οχήματα, πυρομαχικά και ποιοτικά όπλα», όπως ανέφεραν οι στρατιώτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση του εν λόγω στρατιωτικού εξοπλισμού.

A coalition of forces allied with Libya’s UN-recognized Government of National Accord, some of which face UN sanctions, received a shipment of Turkish armored vehicles and arms, according to pictures and videos posted on social media.https://t.co/A8gEjS9AVN pic.twitter.com/M317TxFNvM

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 19, 2019