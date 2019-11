Τα συγχαρητήρια του Ολυμπιακού στον Τσιτσιπά

View this post on Instagram

Την άξιζες και την κατέκτησες! Η κορυφή είναι δική σου Στέφανε! Συγχαρητήρια για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο #NittoATPFinals, στο Λονδίνο, με την οποία έκανες υπερήφανους και πάλι όλους τους Έλληνες! 🎾🇬🇷 💪🏼🔴⚪👊🏼 #osfp #olympiacos #olympiacossfp #Tsitsipas #tennis #tennisacademy #OlympiacosTennis #olympiacosTennisClub