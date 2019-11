Ο Ναϊνγκολάν τα έκανε όλα κόντρα στη Φιορεντίνα

Ο Ράτζα Ναϊνγκολάν είναι ένας εξαιρετικά ποιοτικός ποδοσφαιριστής και δεν θα επέστρεφε στη Σαρδηνία, αν δεν αντιμετώπιζε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμποδίζει να κάνει τη διαφορά στην Κάλιαρι και να την οδηγεί σε θριάμβους, όπως το 5-2 επί της Φιορεντίνα για την 12η αγωνιστική της Serie A.

Ο Βέλγος χαφ είχε εκπληκτικά στατιστικά απέναντι στους «βιόλα» και απέδειξε τις ικανότητες του. Εκτός από τα φανερά, δηλαδή το εκπληκτικό γκολ και τις 3 ασίστ, ο Ναϊνγκολάν διακρίθηκε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού.

Δείτε τις επιδόσεις του στο Κάλιαρι-Φιορεντίνα:

#Nainggolan vs #Fiorentina:

7 balls recovered

31 of 37 successful passes (84%)

9/11 successful passes in final third

2/2 successful passes in opposition’s penalty area

3 key passes

3 assists

1 goal

Masterful performance. Captain. Leader. Engine. Prime Radja Nainggolan pic.twitter.com/Qy6YGCxowZ

