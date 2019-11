Πιτίνο : Τιμή μου η Εθνική, ανυπομονώ για την πρόκληση

Ο Ρικ Πιτίνο είναι κι επίσημα πλέον ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας και ο άνθρωπος που θα καθοδηγήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο Προολυμπιακό τουρνουά.

Ο Αμερικανός προπονητής βρίσκεται στην Ελλάδα από την Πέμπτη και σήμερα είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Γιώργο Βασιλακόπουλο για να συζητήσουν τις πιθανότητες να αναλάβει την Εθνική ομάδα.

Σε ένα ραντεβού που διήρκησε λιγότερο από μια ώρα ο Πιτίνο συμφώνησε οριστικά με τον πρόεδρο της ΕΟΚ και αποχωρώντας από τα γραφεία ανακοίνωσε πως θα είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού με τη λαμπρή καριέρα στις ΗΠΑ, θα είναι στο πάγκο της «επίσημης αγαπημένης» στο Προολυμπιακό Τουρνουά (23-28 Ιουνίου), με μοναδικό στόχο την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πιτίνο μετά την επίτευξη της συμφωνίας έστειλε το δικό του μήνυμα με ανάρτηση του στο Twitter, εκφράζοντας τη χαρά του που θα καθίσει στον πάγκο της Εθνικής.

Ο 67χρονος τεχνικός τόνισε μεταξύ άλλων ότι αποτελεί τιμή για τον ίδιο η ανάληψη των ηνίων του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, ενώ ανέφερε ότι ανυπομονεί για την πρόκληση.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που θα προπονήσω την Εθνική Ομάδα Ελλάδος. Έχουμε πολλή δουλειά και προετοιμασία μπροστά μας, αλλά ανυπομονώ για την πρόκληση», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πιτίνο στο twitter.

Really honored to be coaching the Greek National team. Have a lot of work and preparation ahead but I’m looking forward to the challenge.

— Rick Pitino (@RealPitino) November 8, 2019