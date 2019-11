Ο Ελ Αραμπί κλήθηκε στην εθνική Μαρόκου

Η αποτελεσματικότητα του Γιουσέφ Ελ Αραμπί με τον Ολυμπιακό δεν περνά απαρατήρητη στην πατρίδα του… Ο Μαροκινός επιθετικός σκοράρει κατά ριπάς και ο ομοσπονδιακός προπονητής του Μαρόκου, Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς τον επιβράβευσε συμπεριλαμβάνοντας τον στις κλήσεις του για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα.

Ο Ελ Αραμπί θα είναι στην αποστολή του Μαρόκο για τα παιχνίδια με τη Μαυριτανία στις 15 Νοεμβρίου και το Μπουρουντί στις 19/11.

Ο Βόσνιος προπονητής είχε τον Ελ Αραμπί στην προεπιλογή του, όμως ήταν αναμενόμενο ότι θα το πάρει στην τελική διαλογή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα νούμερα που έχει, ο Ελ Αραμπί δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν… Σε 15 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, ο Μαροκινός στράικερ έχει σκοράρει 7 γκολ. Δηλαδή, 1 γκολ ανά δύο παιχνίδια πετυχαίνει ο Ελ Αραμπί. Δεν το λες και άσχημο ποσοστό…

🇲🇦 BREAKING:

Vahid Halilhodzic has called up 24 players for #AFCON2021 qualifiers against Mauritania and Burundi. Sofiane Boufal, Omar El Kaddouri and Youssef El Arabi return, while Selim Amallah and Yahya Jabrane could have their debut. pic.twitter.com/SitXho72Au

— Maghrib Foot (@MaghribFoot) November 7, 2019