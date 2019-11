Ρίτσαρντ Γκιρ : Πατέρας για άλλη μια φορά στα 70 του

View this post on Instagram

Hatırlarsanız Richard Gere 69 yasında yeniden baba olmuş bu haberden sonra 50sinden sonra filan baba olanlar beni şaşırtmaz Richard Baba dururken demistim… Anlaşılan Richard Gere ölene kadar üreme niyetinde… 36 yaşındaki esi Alejandra doğumdan 9 ay sonra yeniden hamile olduğunu açıklamış… Başka da yorum yapmıyım ben artık daha ne diyim siz diyin… #richardgere #baby #pregnant #hamile #baba