Χάος στο Τέξας : Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι πανεπιστημίου

Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σε πάρτι πανεπιστημίου στην περιοχή Γκρίνβιλ του Τέξας από άγνωστο δράστη.

#Update Deputies say about 10 wounded in this mass shooting near #Greenville. 2 deceased victims were just removed as #Hunt Co SO and Texas Rangers work the scene. Latest @GoodDayFox4 @FOX4#TexasAM #MassShooting #Texas #homecoming pic.twitter.com/t59gIaYfjK

— FOX4Terry (@FOX4Terry) October 27, 2019