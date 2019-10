Μακελειό στο Τέξας : Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο – Αναφορές για νεκρούς

Τον απόλυτο τρόμο ένιωσαν φοιτητές σε πάρτι πανεπιστημίου στην περιοχή Γκρίνβιλ του Τέξας, όταν ένας άγνωστος άνοιξε πυρ, αφήνοντας πίσω του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο νεκρούς και τουλάχιστον είκοσι τραυματίες.

Το πάρτι γινόταν σε σημείο που απέχει περίπου 25 χλμ. από τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις ενώ όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, εκατοντάδες φοιτητές βρίσκονταν σε αυτό.

#BREAKING Mass shooting at Texas A&M Commerce homecoming party at a venue near #Greenville. Guest say someone with a rifle opened fire. Latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/XWrP9wVOSE

— FOX4Terry (@FOX4Terry) October 27, 2019