Καλιφόρνια : Φωτιά στη Σονόμα

Την απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από μια ιστορική οινοπαραγωγό πόλη βόρεια του Σαν Φρανσίσκο ζήτησαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, όπου σχεδόν 200.000 νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι, καθώς μαίνεται φωτιά στην κομητεία Σονόμα.

Πυροδοτούμενη από τους θυελλώδεις ανέμους, η φωτιά Kincade έχει ήδη μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 40.000 στρέμματα γης, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνιας.

Οι αρχές εξέδωσαν εντολές εκκένωσης στο Γκεϊσέρβιλ, μια μικρή πόλη 1.000 κατοίκων που περιβάλλεται από αμπελώνες, μεταξύ άλλων εκείνους ιδιοκτησίας του διάσημου σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα.

«Εάν βρίσκεστε στο Γκεϊσέρβιλ, φύγετε αμέσως» κάλεσε σήμερα τα ξημερώματα, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σονόμα, την ώρα που η φωτιά Kincade, την οποία τροφοδοτούν άνεμοι ταχύτητας 120 χλμ/ώρα, εξαπλώνεται ραγδαία.

Scanning with @FireWeatherLab at the #KincadeFire. Pyrometeors (ash) falling like snow with Ka radar on hand.

Got my dual purpose sleep/pyrometeor sampling device in overdrive. pic.twitter.com/YpVoLa3viS

— Nicholas McCarthy (@mccarthy_nfm) October 24, 2019