Ρανιέρι: Χειροκροτήθηκε από τους οπαδούς της Σαμπντόρια και της Ρόμα

Σαμπντόρια και Ρόμα τίθενται αντιμέτωπες για την όγδοη αγωνιστική της Serie Α. Νέος προπονητής της Σαμπντόρια, μετά το κακό ξεκίνημα και την απόλυση του Ντι Φρανσέσκο, είναι ο Κλαούντιο Ρανιέρι.

Ο Ιταλός διετέλεσε προπονητής της Ρόμα από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι τον περασμένο Ιούνιο. Ο Ρανιέρι έχει σήμερα τα γενέθλια του και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους στο «Λουίτζι Φεράρις».

Τόσο οι φίλαθλοι της Σαμπντόρια, όσο και εκείνοι της πρώην ομάδας του τον αποθέωσαν, κάνοντας ιδιαίτερη την μέρα των γενεθλίων του.

👀 Claudio Ranieri takes charge of his first game with Sampdoria, and his former team Roma are today’s visitors to the Luigi Ferraris! pic.twitter.com/79yDQY70sF

