Επαθε… Ζίβκοβιτς ο Βελλίδης (vids)

Με… πρωταγωνιστή τον Βελλίδη ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε μόλις στο 11ο λεπτό με 3-0 της Λαμίας στην Τούμπα, για την 7η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας 1.

Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων έκανε επική γκάφα στο πρώτο γκολ του Δικεφάλου, καθώς έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, ενώ στο δεύτερο προσπάθησε να αποκρούσει, αφότου η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή του τέρματος!

Στο 3’ ο Μίσιτς βρήκε χώρο έξω από την μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων, έκανε το δυνατό σουτ, η μπάλα κατευθυνόταν πάνω στον Βελλίδη, αλλά ο πορτιέρο της Λαμίας έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, κάνοντας δώρο στον ΠΑΟΚ το 1-0!

Τρία λεπτά αργότερα η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε το 2-0 και πάλι με ευθύνη του Βελλίδη. Ο Γιαννούλης έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Λημνιός κέρδισε τον Βάντερσον, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Λαμίας. Ένα γκολ, στο οποίο ο Βελλίδης προσπάθησε να αποκρούσει, ενώ η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή!

Το 3-0 ήρθε στο 11’ από τον Κάρολ Σβιντέρσκι. Ο Γιαννούλης έβγαλε στα αριστερά για τον Στοχ, ο οποίος έκανε το γύρισμα και ο Σβιντέρσκι με ωραίο τακουνάκι νίκησε τον Βελλίδη. Ο πορτιέρε της Λαμίας ήταν εξουδετερωμένος, πριν η μπάλα ακόμα φτάσει στον Πολωνό.

And another one for @Swiderski97 !!! Like a Zlatan back heel. Truly embarrassing… #PAOKLAM #PAOK pic.twitter.com/td5CK70h7Y

— Alain B. (@alainb_) October 20, 2019