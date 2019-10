Τρέλα των Λέικερς με τον Κώστα Αντετοκούνμπο

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μπορεί να μπήκε από το «παράθυρο» στο ΝΒΑ, αλλά φαίνεται να κάνει ό,τι μπορεί για να το μετατρέψει σε… πόρτα.

Ο νεαρότερος Αντετοκούνμπο φαίνεται να βαδίζει στα χνάρια του Γιάννη και του Θανάση και με όπλο την πολλή και καθημερινή δουλειά δίνει τα πάντα για να κερδίσει θέση στο ρόστερ των Λέικερς και να προπονείται με παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Ντέιβις, ο Κάζινς και ο Χάουαρντ.

Στο ματς της pre season του ΝΒΑ που έδωσαν οι Λέικερς κόντρα στους Γουόριορς, ο κόουτς Φόγκελ πήρε την απόφαση να δώσει ανάσες σε όλους τους παίκτες της πρώτης γραμμής.

Έτσι ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρήκε πολύ χρόνο στο ματς. Αγωνίστηκε για 27 λεπτά και αν και παρουσιάστηκε νευρικός στην επίθεση με 7 πόντους και 1/7 σουτ, έκανε καλά τα… μικρά πράγματα στο παρκέ.

Έδωσε τις μάχες του στα ριμπάουντ κατεβάζοντας 6, προσπάθησε στη δημιουργία με 2 ασίστ, αλλά τις εντυπώσεις έκλεψε με τις 5 τάπες που μοίρασε, κάνοντας πλούσια επίδειξη του μακριού κορμιού και της αθλητικότητάς του, ερχόμενος κυρίως ως βοήθεια στους συμπαίκτες του και σκεπάζοντας το καλάθι.

Οι Λέικερς εντυπωσιασμένοι από τις επιδόσεις του τον αποθέωσαν με το παρακάτω tweet, αναφέροντας: «Αθηναϊκή αθλητικότητα. Ο Κώστας εδώ προστατεύει το καλάθι των Λέικερς».

🇬🇷 Athens Athleticism 🇬🇷@Kostas_ante13 here protecting the bucket for the #LakeShow pic.twitter.com/hRDeUm6Kxl

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 19, 2019