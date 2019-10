Μανόλο Χιμένεθ : Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο νέος σταθμός του

Τον νέο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Μανόλο Χιμένεθ.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, που οδήγησε την Ένωση στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, είχε συζητήσεις τις τελευταίες μέρες με την Αλ Ουάχντα.

Η ομάδα από τα Αραβικά Εμιράτα θα αποτελέσει τελικά τον νέο σύλλογο του Ισπανού, ο οποίος τα βρήκε σε όλα μαζί της και ανακοινώθηκε μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Χιμένεθ παίρνει τη θέση του oλλανδού Μαουρίς Στέιν, που αποχώρησε πρόσφατα.

Al Wahda FC company signs with the Spanish manager Manuel Jimenez for a single season, wishing him the success with the team. #WHDFC pic.twitter.com/PB0gVGDLgJ

— ALWAHDA FC – INTERNATIONAL (@ALWAHDA_INT) October 17, 2019