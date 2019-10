Λιονέλ Μέσι : Ο δεύτερος γιος του Μέσι έστησε σόου στην απονομή του «Χρυσού Παπουτσιού»

Έβγαζε τη γλώσσα, άρπαζε τα μικρόφωνα, γελούσε, μιλούσε, δεν καθόταν σε ησυχία.

Ο Ματέο Μέσι, ο μεσαίος γιος του Λιονέλ, εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή στήνοντας ένα προσωπικό… σόου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την απονομή του «Χρυσού Παπουτσιού» από τον μπαμπά του.

Ο Ματέο δεν είναι η πρώτη φορά που κερδίζει τα φώτα της δημοσιότητας, αφού πριν από λίγες μέρες σε αγώνα της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου ήταν στις εξέδρες με τον μπαμπά του και τον Σουάρες και πανηγύρισε γκολ της αντίπαλης ομάδας.

Χθες (16/10) όμως το… τερμάτισε με τις αντιδράσεις του.

Mateo: «My Dad is Leo Messi. Deal with it 🤪.»

📹 | via @sportpic.twitter.com/W5AOczW1dL

— BT Media (@BTClip) October 17, 2019