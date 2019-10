Αντετοκούνμπο : Το μωρό πρόλαβε και με άλλαξε πριν ακόμα έρθει

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας μέσα στους επόμενους μήνες και σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα συναισθήματα του γύρω από το χαρμόσυνο συμβάν.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ των Μπακς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εγκυμοσύνη της κοπέλας του, μίλησε για το πως το βιώνει μέχρι τώρα, ενώ σχολίασε ότι έλεγαν πόσο ώριμος ήταν, αλλά τώρα άλλαξε πραγματικά.

Παράλληλα, o Greek Freak σχολίασε τη νέα σεζόν που ξεκινάει με τα ελάφια, λέγοντας πως φέτος η ομάδα του είναι καλύτερη από πέρσι και πιο… δουλεμένη και περιμένει μια τέλεια χρονιά.

«Κάθε ημέρα γινόμαστε καλύτερα και σταδιακά θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Το πλάνο μας είναι να κινείται η μπάλα, η μπάλα δεν κολλάει σε κανέναν και όταν τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να είναι επιθετικοί, όλοι συμμετέχουν, γι’ αυτό τα παιδιά μπορούν να έχουν «διπλούς» αριθμούς. Και αυτό θα κάνουμε όλη την χρονιά. Χρειαζόμαστε από τον καθένα να βγει μπροστά και να κάνει το καλύτερο που μπορεί όλη την χρονιά. Είναι τέλεια φέτος.

» Προφανώς είχαμε βάθος στον πάγκο μας πέρυσι, αλλά φέτος είμαστε ακόμα καλύτεροι. Τα παιδιά βελτιώθηκαν, μεγάλωσαν… είναι έτοιμοι. Λατρεύω τα πάντα σε αυτή την ομάδα, είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν το καλύτερο, θα είναι έτοιμοι όλη την σεζόν και σίγουρα θα βοηθήσουν την ομάδα να φτάσει στο επίπεδο που θέλω να είναι».

Για το μωρό που περιμένει αυτός και η κοπέλα του: «Δεν ακολουθώ την κοπέλα μου στο instagram (γέλια). Δεν ξέρω αν το πόσταρε. Δεν έχω δει κοιλίτσα ακόμα, οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει μωρό. Πλάκα κάνω. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα έχουμε το πρώτο μας μωρό, δεν θέλω να μιλάω πολύ γι’ αυτό, θέλω να συγκεντρωθώ στο μπάσκετ και να αφήσω τα θέματα της οικογένειας στο σπίτι, αλλά ναι περιμένουμε παιδί, είμαστε χαρούμενοι, η μητέρα μου είναι χαρούμενη το ίδιο και τα αδέλφια μου… Δεν ξέρω πότε γεννάει. Θα υπάρχουν σίγουρα προϊόντα για μωρά.

»Θα υπάρχουν μωρουδιακά zoom freaks και ταιριαστά αξεσουάρ, θα είναι ακριβώς όπως ο μπαμπάς του. Με έχει αλλάξει ήδη, ειδικά για κάποιον που δεν έχει έρθει ακόμα. Είμαι πιο ώριμος, όλοι έλεγαν ότι είμαι ώριμος για την ηλικία μου, αλλά αυτό σε ωριμάζει πραγματικά. Αλλά είμαι χαρούμενος γι’ αυτό, είμαι ενθουσιασμένος, δεν είναι εδώ ακόμα, ανυπομονώ για να έρθει. Ελπίζω να έχει υγεία και να έχει μια σπουδαία ζωή».

