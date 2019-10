Brexit : Χυδαίο μήνυμα των υποστηρικτών του κατά Μέρκελ

Η Leave.eu, η επίσημη ομάδα καμπάνιας που υποστηρίζει την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, προκάλεσε μεγάλο αναβρασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ανάρτηση στο Twitter, κατά της Ανγκελα Μέρκελ.

Η Leave.eu εξέφρασε την δυσαρέσκεια της μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε η γερμανίδα καγκελάριος με τον βρετανό πρωθυπουργό, στην οποία υποστήριξε πως «είναι απίθανο να υπάρξει συμφωνία», εκτός αν συμφωνήσει να παραμείνει εντός της τελωνειακής ένωσης η Βόρεια Ιρλανδία.

Η ανάρτηση στο Twitter έγραφε: «Δεν κερδίσαμε δύο παγκόσμιους πολέμους για να μας κάνει κουμάντο μία κ@λογερμανίδα».

Angela Merkel’s demand that Britain leaves Northern Ireland to rot inside the Customs Union is reprehensible and shows the true colours of our supposed «European allies».

Enough of this nonsense, we walk away as an independent, self-governing nation in three weeks’ time! 🥳🇬🇧👍

— Leave.EU (@LeaveEUOfficial) October 8, 2019