Μαγεύει ο Ιμπραΐμοβιτς με τους Λ.Α Γκάλαξι – Νέα γκολάρα

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν σταματάει να «μαγεύει» το MLS, με τα σπάνιας ομορφιάς τέρματά του.

Αυτή τη φορά, ο Σουηδός σταρ των Γκάλαξι σκόραρε με τρομερό «σκάψιμο» της μπάλας, κρεμώντας τον αντίπαλο γκολκίπερ στο παραθυράκι της εστίας του.

Με το γκολ αυτό άνοιξε το σκορ για τους Λος Άντζελες Γκάλαξι στο 9ο λεπτό, σε μια βραδιά που η ομάδα του δεν χαμογέλασε, μιας και ηττήθηκε 4-2 από τη Χιούστον Ντιναμό.

Ήταν το 30ο γκολ του Ζλάταν στο φετινό πρωτάθλημα…σε 29 εμφανίσεις με την ομάδα του Λος Άντζελες. Με λίγα λόγια, ένας Ιμπραΐμοβιτς να τον «πιεις στο ποτήρι»…

Zlatan ‘sees something where others see nothing’ 👀

🔥⚽🥅pic.twitter.com/xnGA0uZ3Py

— Goal (@goal) October 7, 2019