Αντιδράσεις Κίνας για ένα tweet των Χιούστον Ρόκετς

Η Κίνα ταλανίζεται το τελευταίο διάστημα από κοινωνικές αναταραχές και βίαια επεισόδια μεταξύ πολιτών και αστυνομίας στο Χονγκ Κονγκ. Οι Χιούστον Ρόκετς που έχουν στενούς δεσμούς και συνεργασία με την κινεζική Ομοσπονδία μπάσκετ από τον καιρό της παρουσίας του Γιαο Μινγκ στην ομάδα, βρίσκονταν στην χώρα για να δώσει ορισμένα ματς λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη του NBA.

Το σχόλιο μέσω twitter όμως, του GM της ομάδας, Ντάριλ Μόρεϊ, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ο Μόρεϊ έγραψε «Παλέψτε για την ελευθερία. Στηρίξτε το Χονγκ Κονγκ», με την κινεζική πλευρά να κάνει λόγο για κομματική δράση και ενθάρρυνση των διαδηλώσεων και των επεισοδίων μέσω σχετικών δηλώσεων, εκφράζοντας την πρόθεση να αναστείλει ή ακόμα και να τερματίσει τη συνεργασία της Ομοσπονδίας με την ομάδα.

Ο ιδιοκτήτης των Ροκετς, Τίλμαν Φερτίτα, στην προσπάθειά του να συμμαζέψει το χάος που προκλήθηκε, αποποιήθηκε των ευθυνών του οργανισμού για τις δηλώσει του Μόρεϊ τονίζοντας σχετικά: «ο Μόρεϊ δεν μιλάει εκ μέρους των Ρόκετς. Η παρουσία μας στο Τόκιο (αγώνας της pre-season κόντρα στους Κλίπερς) έχει να κάνει με την προώθηση του ΝΒΑ σε διεθνές επίπεδο. ΔΕΝ είμαστε πολιτικός οργανισμός».

Listen….@dmorey does NOT speak for the @HoustonRockets. Our presence in Tokyo is all about the promotion of the @NBA internationally and we are NOT a political organization. @espn https://t.co/yNyQFtwTTi

— Tilman Fertitta (@TilmanJFertitta) October 5, 2019