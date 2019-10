Πυρ άνοιξε άνδρας σε μπαρ στο Κάνσας – Πληροφορίες για νεκρούς

Πυρ άνοιξε άνδρας σε μπαρ στο Κάνσας σκορπίζοντας τον θάνατο.

Σύμφωνα με το RT τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στο Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών ΗΠΑ.

Ο δράστης εισέβαλε σε μπαρ και άρχισε να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο άντρας παραμένει ελεύθερος.

9 people were shot at a local bar in KCK. Four are dead, five were sent to the hospital. Police are waiting for a search warrant to get inside. @41actionnews @AFGutierrez pic.twitter.com/vU0fY33gnt

— Jordan Betts (@JordanBettsTV) October 6, 2019