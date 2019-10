Σοκαριστικός τραυματισμός για Γιορίς

Σοβαρός τραυματισμός για τον Ούγκο Γιορίς. Ο Γάλλος τερματοφύλακας ήταν ο μεγάλος άτυχος του παιχνιδιού Τότεναμ – Μπράιτον, καθώς μόλις έπειτα από 7 αγωνιστικά λεπτά αποχώρησε με τη βοήθεια φορείου από το γήπεδο.

Ο 32χρονος κίπερ έπεσε άσχημα στο έδαφος στην προσπάθεια του να μπλοκάρει τη μπάλα έπειτα από γέμισμα στη μεγάλη περιοχή, με αποτέλεσμα να γυρίσει το χέρι του.

Στην εξέλιξη της φάσης, μάλιστα, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το τραγικό του λάθος και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, όμως πριν προλάβουν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, τα βλέμματα όλων στράφηκαν στον σοκαριστικό του τραυματισμό.

Ο ίδιος έδειχνε να νιώθει έντονους πόνους από τη στιγμή που βρέθηκε στο έδαφος, με τους ανθρώπους των «σπιρουνιών» να τον μεταφέρουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλέον, μένει να γίνει γνωστή η διάγνωση του προβλήματος του έμπειρου κίπερ, με τα πράγματα, πάντως, να μη δείχνουν αισιόδοξα.

Looks nasty there for Lloris, he still made the mistake before though :/ #spurs #Brighton pic.twitter.com/XsaQ3PfHkX

— Gilbert Gull (@GullGilbert) October 5, 2019