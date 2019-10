We are Olympiacos : Το εξώφυλλο με όλους τους αρχηγούς

Το πρώτο φετινό τεύχος του επίσημου ηλεκτρονικού περιοδικού του Ολυμπιακού, «We are Olympiacos», κυκλοφόρησε με στο εξώφυλλο του να βρίσκονται όλοι οι αρχηγοί από τα τμήματα του συλλόγου.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με σχετική ανακοίνωσης της ενημέρωσε τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» για την κυκλοφορία του και για τα θέματα που περιλαμβάνει το τεύχος.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ένα εξώφυλλο, δυο περιοδικά, μια ομάδα. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Το We Are Olympiacos δημιουργήθηκε δειλά, δειλά πριν από δυο χρόνια από την εσωτερική ανάγκη όλων μας για να φέρουμε τον κόσμο της ομάδας πιο κοντά. Να σας ανοίξουμε κάποιες πόρτες που ήταν κλειστές και να δείτε όλους τους πρωταγωνιστές μέσα από τα δικά μας μάτια, όπως τους βιώνουμε στην καθημερινότητα.

Είμαστε ευτυχισμένοι που πλέον δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ευτυχισμένοι που πλέον υπάρχει και το «αδερφάκι» μας, το περιοδικό της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη και ανυπομονούμε κι εμείς -όπως φανταζόμαστε κι εσείς- να ξεφυλλίσουμε το «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ».

Επιλέξαμε να έχουμε το ίδιο εξώφυλλο. Επιλέξαμε να έχουμε κοινό θέμα σ’ αυτό το τεύχος και πολλά θέματα να ανταλλάσσονται, τόσο σ’ αυτή την προσπάθεια, όσο και σ’ αυτές που θα ακολουθήσουν. Γιατί; Γιατί κοινός μας στόχος είναι να ευχαριστηθούν και τα δυο περιοδικά οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Αυτοί που αποτελούν την καρδιά της ομάδας.

Ο Νίκος και ο Βασίλης, η Τζένη, ο Ανδρέας και ο Αντώνης, όλοι μαζί έχουμε έναν κοινό στόχο. Να προσφέρουμε στους αναγνώστες μας τη χαρά και τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα όλους όσους αγωνίζονται με τον δαφνοστεφανωμένο.

Καλή ανάγνωση λοιπόν και τα καλύτερα έρχονται. Γιατί We Keep On Dreaming και Together We Fight, επειδή We Are Olympiacos…

Σ’ αυτό το 5ο τεύχος του We Are Olympiacos μπορείτε να διαβάσετε…

• Ο Μπράντον Πολ μας μιλάει για τη ζωή του

• Ο κόουτς Μπλατ συναντάει τον κόουτς Μάρτινς

• Ο Αντώνης Κόνιαρης εκτός παρκέ

• Τι έκανε και πως ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ στην ηλικία των 10

• Το ημερολόγιο της σεζόν

• Ο Λεονάρντο Κούτρης και το μονό με Σπανούλη και Φορτούνη

• Το backstage από την κοινή φωτογράφιση των αρχηγών του Θρύλου

• Η παρουσίαση της ομάδας με τους πρωταγωνιστές να φωτογραφίζονται διαφορετικά από τα συνηθισμένα

• Η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου και η εμπειρία του ΣΕΦ

• Το “ερυθρόλευκο” κουίζ…»