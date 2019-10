China Open : Έβγαλε νοκ άουτ και τον Ίσνερ, προκρίθηκε στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, παίζοντας πάρα πολύ καλό τένις, επικράτησε με 2-0 σετ (7-6 (3), 6-3) του Τζον Ίσνερ και πέρασε στα ημιτελικά του τουρνουά του Πεκίνου

Στο πρώτο σετ κανείς δεν έσπασε το σερβίς κανενός. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, είναι το γεγονός πως ο Ίσνερ δεν πήρε ούτε πόντο πίσω από το πρώτο σερβίς του Τσιτσιπά (20/20 πόντους πίσω από το πρώτου σερβίς). Ο Έλληνας τενίστας είχε πολύ καλά ποσοστά και πίσω από το δεύτερο του σερβίς.

Ο Αμερικανός βέβαια δεν υστέρησε ούτε αυτός στο σερβίς του και κάπως έτσι οδηγηθήκαμε στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς μπήκε πιο αποφασισμένος και κατάφερε να πάρει το σετ.

Στο δεύτερο σετ τα πράγματα κρίθηκαν εν πολλοίς στα δύο πρώτα γκέιμ. Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να μη δέχτει μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του σετ και ενώ ο Αμερικανός έφτασε αρκετά στο να το πετύχει. Στο δεύτερο γκέιμ ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να κάνει το μπρέικ που χρειαζόταν απέναντι στον Ίσνερ και εκεί ουσιαστικά κρίθηκε το σετ.

Ο Τσιτσιπάς διατήρησε το σερβίς του στα υπόλοιπα γκέιμ του σετ και πήρε τη πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρνουά.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σαμ Κουόρεϊ- Αλεξάντερ Ζβέρεφ με στόχο την πρόκριση στον τελικό.

