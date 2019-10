China Open : Δεύτερη σερί ανατροπή και στους «8» ο Τσιτσιπάς

Σπουδαία νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο China Open με τον Έλληνα τενίστα να κερδίζει τον περσινό νικητή της διοργάνωσης, Νικολόζ Μπασιλασβίλι με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-2).

Αυτή μάλιστα ήταν η δεύτερη σερί νίκη με ανατροπή για τον Τσιτσιπά που πλέον θα αναμετρηθεί με τον Τζον Ίσνερ για την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά.

Το πρώτο σετ πήγε στον Μπασιλασβίλι που μπήκε δυνατά και με break προηγήθηκε 3-1.

Εκμεταλλευόμενος το σερβίς στη συνέχεια έφτασε στην κατάκτηση του σετ με 6-4 κάνοντας το 1-0.

Ο Τσιτσιπάς δεν το έβαλε κάτω και στο δεύτερο σετ προηγήθηκε με 3-1 στο 12ο break point του. Ακολούθησε το 4-1 και το σετ έκλεισε με τον Στέφανο να κάνει το 1-1 με 6-3.

Στο τρίτο και τελευταίο game ο Τσιτσιπάς δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλό του.

Προηγήθηκε γρήγορα 2-0 με break και έφτασε εύκολα στη νίκη παίρνοντας το game με 6-2 σε έναν αγώνα που κράτησε συνολικά 2 ώρες και 8 λεπτά.

