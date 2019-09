Φωτιά σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Σαουδική Αραβία

Φωτιά ξέσπασε στον σιδηροδρομικό σταθμό υψηλής ταχύτητας Χαραμέιν στην παραλιακή πόλη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματίες, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Arabiya TV, που επικαλείται ανάρτηση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στο Twitter.

Η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που ξεκινάει από τον αναφερόμενο σιδηροδρομικό σταθμό συνδέει τις δύο ιερές πόλεις του Ισλάμ, Μέκκα και Μεδίνα με την πόλη Τζέντα στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2018.

#BREAKING : #SaudiArabia : Massive Fire errupted on the roof of Haramain Railway Station in #Jeddah.

Reason of fire is not known yet.

