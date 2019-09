Αφγανιστάν : Μεγάλη αποχή στις προεδρικές εκλογές υπό τον φόβο επιθέσεων

Σε λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια υπολογίζεται ανεπίσημα ο αριθμός των πολιτών του Αφγανιστάν, που προσήλθαν στις κάλπες στις χθεσινές προεδρικές εκλογές, όπως δήλωσε αξιωματούχος της εκλογικής επιτροπής, την στιγμή που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους πάνω από 9,6 εκατομμύρια πολίτες.

Οι χθεσινές εκλογές ήταν οι τέταρτες μετά την ανατροπή του καθεστώτος των Ταλιμπάν το 2001.

Οι Ταλιμπάν επιτέθηκαν χθες σε διάφορα εκλογικά τμήματα σε όλο το Αφγανιστάν σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τη διαδικασία, αλλά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας απέτρεψαν τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις που σημειώθηκαν σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Salute to #ANDSF:

Securing the Elections was a miracle.

I as a journalist working for on the daily developments of #Afghanistan here @TOLOnews, was expecting collapse of several districts, large scale attacks on some cities and complex attacksbut nothing big happened. pic.twitter.com/8gIb7h70rz — Miraqa Popal (@MiraqaPopal) September 29, 2019

The NDS, in a statement, says it has detained 14 suspects in capital #Kabul who had aimed to disrupt presidential elections. #Afghanistan #AfghanElections2019 pic.twitter.com/L4AV54Hjhi — ShamshadNews (@Shamshadnetwork) September 29, 2019

Όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν, δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης σκοτώθηκαν, ενώ 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις των Ταλιμπάν. Το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, έκανε λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς.

#Afghanistan: The presidential #elections in Afghanistan were held in an atmosphere of tension and many irregularities. At least 32 people were killed and 123 wounded in 113 terrorist attacks most of them claimed by the #talibans. pic.twitter.com/g418iRIKB0 — Ptolemee (@ptolemee74) September 28, 2019

Πάνω από 9,6 εκατομμύρια πολίτες ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, που σημαίνει ότι ψήφισαν περίπου ένας στους πέντε.

Voting for Presidential elections in Afghanistan concludes amidst threat by Taliban. #Taliban #AfghanElections2019 #Afghanistan pic.twitter.com/t9hvue8xrW — DD India – English News (@DDIndiaLive) September 29, 2019

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δεν αναμένονται πριν τις 17 Οκτωβρίου ενώ τα τελικά θα ανακοινωθούν μετά τις 7 Νοεμβρίου. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει το 51% των ψήφων, θα διεξαχθεί και δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο επικρατέστερων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ