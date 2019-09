Σεισμός στο Πακιστάν: 19 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τον σεισμό που σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 22,3 χιλιομέτρων βορείως της πόλης Τζελούμ, πάνω στα σύνορα της επαρχίας Παντζάμπ με το υπό πακιστανικό έλεγχο Κασμίρ, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS). Το μέγεθός του ήταν 5,2 βαθμοί και όχι 5,8, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση.

19 dead, more than 300 injured as 5.8 magnitude earthquake rocks Azad Kashmir and Northern areas of Pakistan . Via @AsifRazaMirak pic.twitter.com/huaxAnUE6m

«Έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Παντζάμπ και σε ορισμένες περιοχές του Χιμπέρ Παχτούνκουα», στο βορειοδυτικό Πακιστάν, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πακιστανός μετεωρολόγος Μουχάμαντ Ριάζ.

Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν αναφερθεί στην πόλη Μιρπούρ, στο πακιστανικό Κασμίρ.

Στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί στις 8 Οκτωβρίου 2005 ένας πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 73.000 άνθρωποι και περίπου 3,5 εκατομμύρια να μείνουν άστεγοι.

Ένας κάτοικος, που ζει κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Μιρπούρ, είπε ότι έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στις υποδομές, τους δρόμους, τις τηλεπικοινωνίες και το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ο πακιστανικός στρατός έχει στείλει αεροσκάφη και ομάδες γιατρών, καθώς και στρατιώτες, στις πληγείσες περιοχές, είπε ένας εκπρόσωπός του.

Η πόλη Μιρπούρ είναι γνωστή για τις πολυτελείς κατοικίες της και τους στενούς δεσμούς της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μισοί από τους 450.000 κατοίκους διαθέτουν, εκτός από πακιστανικό, και βρετανικό διαβατήριο.

The #earthquake epicenter was #Jhelum. Emergency has been declared in #Mirpur #Kashmir hospitals. Large cracks have appeared in roads.

May Allah bless #Pakistan and it’s people, may everyone be safe. Ameen. pic.twitter.com/iif2tjpWg9

— Zain Khan (@ZKhanOfficial) September 24, 2019